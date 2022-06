Un Angel per la Juve, Di Maria ha detto sì

Ilaria Checchi

Angel Di Maria sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus: la conferma è giunta dal team dell’argentino che ha spiegato come la trattativa sia ormai agli sgoccioli. Per il 34enne è pronto un contratto annuale da 7 milioni netti (ancora da definire il pacchetto di bonus compresi nel contratto) con Cherubini e Arrivabene che stanno ancora spingendo per inserire l’opzione di rinnovo per un altro anno, ma finora i tentativi sono stati vani. Il club bianconero non si ferma qui e, dopo Pogba e Di Maria, punta a chiudere per Filip Kostic: l’accordo è fatto, il giocatore è stato bloccato, all’Eintracht andranno 15 milioni di euro e all’esterno un ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus per tre anni con opzione sul quarto. Pista percorribile anche quella che porta a Zaniolo: i bianconeri hanno proposto Moise Kean alla Roma per abbassare la richiesta da 50 milioni presentata dai giallorossi, e con il PSG che ha messo sul mercato i cartellini di Mauro Icardi e Leandro Paredes, non è detto che la Juve possa fare delle riflessioni a riguardo. In casa bianconera non è esclusa una possibile partenza di De Ligt verso il Chelsea: l’olandese è in scadenza nel 2024 e in assenza di una vera e propria trattativa per il rinnovo la Juve potrebbe decidere di cederlo ora per evitare di farlo a prezzo dimezzato il prossimo anno.

In casa Milan potrebbeessere, finalmente, questione di ore la firma dei rinnovi di Maldini e Massara: un’attesa infinita che ha anche fatto saltare l’operazione legata a Botman. Lunedi prossimo la squadra si ritroverà a Milanello per dare il via alla nuova stagione, per poi proseguire nel ritiro austriaco: il tempo, dunque, stringe e il mercato del club campione d’Italia va sbloccato al più presto. Con Origi pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito e alla firma del contratto in via Aldo Rossi (ieri il giocatore è atterrato a MIlano), le attenzioni sono rivolte a Marco Asensio (la richiesta del Real Madrid è di circa 25 milioni) e Charles De Ketealere (35 milioni la cifra richiesta ma l’ingaggio non supererebbe i 3 milioni), che possono sfruttare il decreto crescita agevolando uno sconto fiscale. Sfumato Botman, in difesa il nome papabile resta quello dell’ex Acerbi, con il quale ci sarebbe giù un accordo: manca l’ok dalla Lazio ma con 5 milioni il centrale tornerebbe sotto la Madonnina. A trasmettere la necessaria tranquillità in tema mercato ci ha pensato Stefano Pioli, dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria a Noceto da parte del sindaco Fecci: "C’è grande entusiasmo per la ripresa e il club sa benissimo cosa deve fare. I miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile e noi cercheremo di essere all’altezza: abbiamo fatto qualcosa di speciale ma deve essere solo un punto di partenza, sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Ora sono più consapevole delle mie competenze, spero mi aspetti un futuro importante".