Roma, 1 febbraio 2022 - Tom Brady dice addio al football americano. A 44 anni il quarterback ha annunciato con un lungo messaggio su Instagram la sua volontà di appendere il casco al chiodo: "Ho amato il mio lavoro, la mia carriera, ora è il momento di dedicare tempo ed energie ad altro". Ufficiale il ritiro di "The Goat", sigla abusata nel mondo dello sport per identificare the greatest of all time, il più grande di tutti i tempi. Abusata sì, ma non in questo caso, perché Tom Brady saluta il football americano dopo una carriera entusiasmante, fatta di numeri eccezionali, record e successi, tantissimi sia dal punto di vista personale che di squadra. Sette Super Bowl vinti in dieci finali disputate: basta questo dato per poter inquadrare la forza e la potenza di questo quarterback che ha marchiato a fuoco non solo le ultime 22 stagioni di Nfl, ma più in generale ha riscritto i libri dei record di questa disciplina.

Tom Brady: la carriera

Thomas Edward Patrick Brady Jr. nasce a San Mateo, in California il 3 agosto 1977. Può un giocatore scelto al sesto giro del Draft Nfl arrivare a vincere sette edizioni del Super Bowl? La risposta è sì. Selezionato con la scelta numero 199, Brady finisce ai New England Patriots, dove parte addirittura come quarto quarterback nelle rotazioni. Una posizione che manterrà ben poco, perché Brady già dal secondo anno si impone come titolare. L'infortunio al titolare Bledsoe gli spalanca le porte nel ruolo di titolare e Brady non se lo lascia scappare, iniziando una pazzesca cavalcata fatta di vittorie e record.

Con New England vince il Super Bowl nel 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019, perdendo invece le edizioni del 2008, 2012 e 2018. Nel 2021 il settimo successo, con una casacca diversa addosso però, quella dei Tampa Bay Buccaneers. Altri numeri della carriera di Brady: cinque volte Mvp del Super Bowl, 3 volte Mvp di una stagione Nfl, 2 volte giocatore offensivo dell'anno. Detiene il record per quanto riguarda il numero di successi nella Nfl, passaggi touchdown, yard conquistate, passaggi completati. Con quel braccio bionico ha anche stabilito il record per il passaggio più lungo per un touchdown. Con un fisico nella norma, Brady ha costruito la sua carriera grazie a una etica del lavoro straordinaria, unita a una intelligenza e a una velocità nelle letture senza eguali.

Guadagni e vita privata

Dopo 22 anni di carriera nella Nfl, la stima dei guadagni (legati solo al salario) di Tom Brady sfiora i 200 milioni di dollari. Dopo la fine della relazione con Bridget Moynahan da cui ha avuto un figlio, dal 2006 è legato alla famosissima modella brasiliana Gisele Bundchen con la quale ha invece avuto due figli.