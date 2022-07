Wimbledon, Sinner batte Alcaraz: è ai quarti. "Bello vincere davanti a questo pubblico"

Londra, 3 luglio 2022 - Le due giovani promesse si sono sfidate per la seconda volta sul prestigioso centrale di Wimbledon dopo il match giocato al Master di Parigi lo scorso anno vinto in quel frangente da Alcaraz con il punteggio di 7-6,7-5: stavolta invece la musica cambia e a spuntarla è Sinner grazie a un 6-1; 6-4; 6-7; 6-3 che vale l'accesso ai quali di finale, dove l'altoatesino aspetta uno tra Djokovic e Van Rijthoven.

La cronaca

Sinner parte deciso senza concedere troppo ad Alcaraz, il quale si mostra sin da subito in affanno. L’azzurro sale vertiginosamente di colpi e converte una palla break nel quarto game. Sinner consolida il break e risponde in maniera eccezionale forte di un grande inizio di partita e vola sul 5-1 e servizio per la conquista del set. Infine, mantiene la fermezza nel suo turno di battuta e chiude il primo set agevolmente con un ace e il punteggio di 6-1 in soli 31 minuti di match. Alcaraz è chiamato così a reagire nel secondo set, ma l’inizio non è dei migliori e concede due palle break in apertura. La precisione e il dominio di Sinner sconvolgono l’avversario che si conquista un break fondamentale. Fin qui un confronto a senso unico per l’azzurro che ha il pieno controllo del match. Alcaraz trova comunque il modo per rimanere incollato all’azzurro con qualche facilità in più. La tenacia dello spagnolo viene però annullata dalla miriade di errori commessi e dalla freddezza di Sinner, il quale mantiene la solidità mostrata nel primo set. Di conseguenza, l’azzurro chiude il secondo parziale con il punteggio 6-4 in cinquanta minuti.

E’ un Alcaraz sottotono che subisce come un’ onda d’urto il tennis solido di Sinner. Ma è la solita tenacia a tenerlo in linea di galleggiamento annullando tre palle break ad inizio del terzo parziale. Lo spagnolo sale di colpi nei game successivi e tiene la testa avanti nel terzo set per mantenere in vita le sue speranze londinesi mettendo pressione all’avversario. L’italiano, nonostante qualche calo nel servizio, riesce a portare la partita al tie-break senza concedere alcuna palla break ad Alcaraz. Qui, nonostante l’azzurro compia qualche errore di troppo, il finale è un braccio di ferro che relega allo spagnolo il terzo set per 7-6 (8).

Nel quarto set si nota la minor reattività di Sinner, che fatica a tenere la battuta e il sussulto che gli regala il 3-1 e servizio grazie ad un pessimo doppio fallo di Alcaraz si consolida con un game combattuto in cui ha dovuto recuperare dal 0-40. A quel punto Sinner si limita a tenere il servizio e chiude la pratica 6-1,6-4,6-7,6-3 in oltre tre ore e mezza di partita: l'azzurro avanza così ai quarti di finale di Wimbledon in attesa del vincente tra Novak Djokovic e il sorprendente olandese Tim Van Rijthoven.

Le parole di Sinner

"Carlos è un avversario molto difficile e una persona speciale - ha detto Sinner -. E' bellissimo vincere un match del genere davanti a questo pubblico in un giorno speciale come i 100 anni del centrale di Wimbledon. Sono molto contento per come ho giocato e per come ho reagito mentalmente all'inizio del quarto set. Non mi aspettavo di andare così bene sull'erba. Ora vediamo come continua il torneo".