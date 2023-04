Atp Barcellona, Sinner si ritira per infortunio. Musetti in semifinale

Barcellona, 21 aprile 2023 - Jannik Sinner non ce la fa e dopo la battaglia ai quarti si ritira per infortunio dalle semifinali del torneo Atp di Barcellona. Lorenzo Musetti quindi si qualifica direttamente per la semifinale del torneo spagnolo.

Salta così il derby italiano valido per i quarti di finale del "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Con il ritiro dell'altoatesino, quarta testa di serie e numero 8 del mondo, Musetti, numero 20 del ranking e 9 del tabellone, accede direttamente alle semifinali.

A Montecarlo, sette giorni fa, Jannik regolò in un match con poca storia il connazionale e amico che era reduce dallo storico ed entusiasmante successo sul numero uno del mondo Novak Djokovic. Ma oggi è andata in modo diverso.

Sinner negli ottavi aveva avuto la meglio (6-1 4-6 6-3) sul giapponese Nishioka: ma il suo è stato un successo sofferto oltre le aspettative. Dopo un primo set dominato Jannik aveva accusato una crescente fatica con palesi problemi a riprendere fiato dopo scambi particolarmente tirati e non solo. Un segnale di affaticamento che già si era mostrato nel match del giorno precedente.

In più l'altoatesino, nel terzo set, si era ripetutamente toccato la parte superiore della coscia destra facendo temere una contrattura.

Musetti invece, più passano i giorni, più sembra trovare convinzione e soluzioni vincenti: al contrario di Jannik, il carrarino ieri ha iniziato il match contro il n. 13 Atp Cameron Norrie in modo sonnolento per poi uscire alla distanza con grande autorevolezza (3-6 6-4 6-1). Musetti appare più fresco fisicamente e, soprattutto, rallegrato dallo scoprire che il suo tennis è del tutto in grado di imprimere svolte decisive contro ogni tipo di avversario. Le paure che per mesi gli avevano impedito di esprimersi al meglio sembrano scomparse. Il che potrebbe essere uno splendido segnale soprattutto in vista del Master 1000 di Madrid dove le condizioni ambientali danno spazio a un tennis fatto di scambi più brevi, meno faticosi e dove un atteggiamento aggressivo in campo può essere assai più fruttuoso.