Sinner, niente Masters 1000 di Madrid. Il torneo perde i pezzi: fuori anche Nadal, Djokovic e Berrettini

Madrid, 23 aprile 2023 – Dopo Nadal e Djokovic, dopo Berrettini, anche Jannik Sinner salterà l’Open di Madrid, quarto Masters 1000 di stagione ( si parte il 26 aprile) che arriva subito dopo il ‘500’ di Barcellona, dove l’azzurro ha saltato il derby nei quarti di finale contro Musetti per un malessere non meglio precisato.

Nessuna spiegazione ufficiale è ancora arrivata per il forfait di Sinner, ma il suo nome non compare nella entry list del torneo: dopo aver annunciato lo stop contro Musetti in Catalogna, lo stesso Jannik aveva spiegato di volersi prendere un attimo di pausa.

Sinner sarebbe stato testa di serie numero sette, adesso bisogna capire come proseguirà la programmazione della stagione soprattutto in vista del Roland Garros che è in programma tra un mese. Subito dopo gli Internazionali d’Italia, appuntamento al quale sicuramente l’altoatesino tiene molto.