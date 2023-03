Nadal: “Montecarlo? Non so quando tornerò a giocare”

Madrid, 29 marzo 2023 – Era arrivato persino l'annuncio ufficiale da parte degli organizzatori. E invece Rafael Nadal ha allontanato le voci su un suo rientro in campo al Masters 1000 di Montecarlo.

Nadal: “No so quando tornerò a giocare”

Nel corso di un evento della sua Fondazione, il 36enne di Manacor ha parlato ai media della sua condizione, smentendo di essere pronto fisicamente per il torneo in programma dal 9 al 16 aprile, di cui lo spagnolo è il campione più titolato. "Non so chi ha fatto uscire questa informazione, però se fosse sicura la avrei confermata io stesso – spiega il vincitore di 14 Roland Garros -. Sfortunatamente non posso farlo perché sto continuando con il mio percorso di recupero e la verità è che non so quando tornerò a giocare. Sono in una fase di aumento del lavoro, se sapessi quando tornerò in campo lo direi".

Fuori dalla Top 10 dopo 18 anni

Nadal, che lunedì scorso è uscito per la prima volta in quasi 18 anni dalla top 10 Atp, è fermo ai box per uno strappo al muscolo ileopsoas della gamba sinistra rimediato al secondo turno degli Australian Open perso contro Mackenzie McDonald. "Non posso confermare che giocherò a Montecarlo – conclude Nadal -, vedo come vanno le cose giorno dopo giorno ma preferisco dire qualcosa quando ne avrò la certezza".

Djokovic scalda i motori

Se Nadal va verso il forfait, a Montecarlo ci sarà sicuramente Novak Djokovic. Il serbo ha saltato la trasferta americana per il mancato vaccino contro il Covid e adesso non vede l’ora di tornare in campo. Per quanto riguarda gli italiani, nel tabellone principale compaiono i nomi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.