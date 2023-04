Atp di Montecarlo, Sinner e Musetti agli ottavi. La diretta

Montecarlo, 12 aprile 2023 - Giornata azzurra oggi al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo, con un montepremi 5.776.335 euro. In campo 5 italiani per chiudere il 2° turno. Sono arrivati già i primi9 due verdetti. Nel derby tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi ha vinto il 21enne di Carrara in due set 6-0, 6-0 e conquistando l'accesso agli ottavi. Mentre Jannik Sinner, testa di serie numero 7 del seeding, ha passato il turno per abbandono dell'argentino Diego Schwartzman, 36 del mondo e suo compagno di doppio, sul punteggio di 6-0 3-1.

Giovedì negli ottavi Musetti troverà dall`altra parte della rete il serbo Novak Djokovic, n.1 del tennis mondiale. Il 35enne di Belgrado si è aggiudicato tutte e tre le sfide precedenti con il toscano.

Matteo Berrettini sfiderà un altro argentino, Francisco Cerundolo, 33 del ranking. Lorenzo Sonego sul Centrale dovrà affrontare Daniil Medvedev, testa di serie 3 del seeding

Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff hano già guadagnato gli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il primo ha barttuto 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut e attende il vincente del match tra Sonego e Medvedev. Struff ha eliminato l'australiano Alex de Minaur con 6-3, 6-2.

Live