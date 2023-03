Scalise sfiora l’impresa in India

Lorenzo Scalise ancora protagonista nel Challenge Tour, secondo circuito europeo. L’azzurro ha chiuso al 4° posto con -16 il Duncan Taylor Black Bull Challenge, torneo andato in scena al Karnataka Golf di Bangalore (India). Per Scalise si tratta della terza gara consecutiva tra i primi 5. Leader dopo tre giri e senza errori per 52 buche consecutive, non è riuscito a guadagnare colpi in avvio dell’ultima giornata ed è stato scavalcato dal giocatore di casa Om Prakash Chouhan (-20) che, a 36 anni, ha conquistato la prima vittoria in carriera. Il buon piazzamento gli ha permesso di salire al sesto posto nel ranking del Challenge. Le buone notizie sul fronte azzurro sono proseguite con Andrea Pavan, ottavo (-12), Lorenzo Gagli 11° (-11), Stefano Mazzoli 21° (-9) e Matteo Manassero, 27° (-8).

Andrea Ronchi