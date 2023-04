Pioli contro Inzaghi, solo uno sarà leggenda

di Ilaria Checchi

L’euroderby in semifinale di Champions League sta già tenendo occupate le menti di tutto l’ambiente rossonero ma Stefano Pioli, ora, deve svolgere il compito più difficile, ovvero cercare di isolare il doppio confronto contro i cugini nerazzurri e concentrarsi unicamente sul campionato, perché la lotta per aggiudicarsi un pass per la prossima Europa che conta è più viva che mai e fallire la qualificazione sarebbe un danno inimmaginabile. Il primo round nella stracittadina è fissato per il 10 maggio alle ore 21, e sarà proprio il Diavolo ad ospitare il Biscione. Il Milan torna a giocarsi una semifinale di Champions a 16 anni di distanza dall’ultima volta, allora il doppio confronto fu contro il Manchester United e in panchina c’era Carlo Ancelotti, che con Pioli condivide la regione natìa. L’Emilia infatti sembra portare bene agli allenatori nostrani, considerando che anche Simone Inzaghi ha trovato i natali a Piacenza. L’eterna sfida tra i due tecnici, dunque si ripropone, dopo le 18 volte precedenti: l’allenatore rossonero ha affrontato il fratello di Filippo 2 volte da allenatore dell’Inter, 5 volte da allenatore della Fiorentina e 11 volte da allenatore del Milan, collezionando 5 vittorie, 4 pareggi e nove sconfitte totali. Se si analizzano unicamente i confronti nei derby della Madonnina (che quest’anno toccheranno quota 5 tra campionato, Supercoppa Italiana e Champions), invece, Pioli ha avuto la meglio per due volte, Inzaghi tre, con due pareggi a chiudere un bilancio tutto sommato equilibrato: i tecnici, poi, sono entrambi reduci da momenti di alti e bassi nei rispettivi percorsi in campionato e lo spettro di non rientrare nelle prime quattro classificate a fine stagione li accomuna, entrambi per la prima volta sono in una semifinale di Champions.

Il Diavolo ha sollevato 7 volte la Coppa dalle Grandi Orecchie, i nerazzurri 3 ma per i due allenatori si tratterebbe di una prima volta assoluta. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera in vista dell’impegno casalingo di domenica alle 18 contro il Lecce: Zlatan Ibrahimovic ha infatti svolto tutta la seduta in gruppo di ieri, compresa la partitella mista con l’Under 18. La situazione dello svedese verrà valutata giorno per giorno. Per quanto riguarda Olivier Giroud, uscito malconcio dalla sfida al Napoli, le sue condizioni non destano preoccupazione.