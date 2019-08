Silverstone, 24 agosto 2019 - Marc Marquez partirà in pole position nel Gp di Gran Bretagna 2019. Con 1'58"168, nuovo record della pista di Silverstone, il campione del mondo della Honda Hrc ha preceduto di 428 millesimi Valentino Rossi. A chiudere la prima fila la Ducati Pramac di Jack Miller, più lento di 434. Quarto tempo per il francese della Yamaha Petronas, Fabio Quartararo (1'58"612) che si lascia alle spalle gli spagnoli Alex Rins (1'58"670) con la Suzuki e Maverick Vinales (1'58"764) con l'altra Yamaha M1. Settimo Andrea Dovizioso (1'58"764) con la Ducati ufficiale.

Marquez in pole

"Sono contento perchè l'anno scorso qui abbiamo fatto molta fatica. Quest'anno la Yamaha qui va molto bene sul passo e domani dovremo lottare. Sono contento per il sabato in generale, anche Rossi ha fatto un bel giro. Con la seconda gomma ho trovato traffico e alla fine per fare la pole serviva anche la strategia". Così Marquez ha commentato la pole position. Per il campione del Mondo in carica è la 60esima pole in 120 gare nella classe regina. "Non è male", ha detto sorridente.

Libere 4

Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nelle quarte e ultime prove libere. Con 1.59.327, lo spagnolo della Honda ha preceduto Quartararo (Yamaha Petronas) di 0.491. Terzo lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) a 0.580, quarto Valentino Rossi (Yamaha) a 0.806. Quinto tempo per Andrea Dovizioso su Ducati, a 0.851. Nono Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 1.173.

Libere 3

Fabio Quartararo è stato il più veloce anche nella terza sessione di prove libere. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, ha girato in 1'58"547 precedendo il compagno di marca Valentino Rossi (1'58"693) e Marquez (1'58"913). Quarto tempo per la Ducati Pramac dell'australiano, Jack Miller (1'59"003) che si lascia alle spalle Danilo Petrucci (1'59"034) con la moto ufficiale di Borgo Panigale. Distante dal vertice il compagno di squadra di Petrucci, Andrea Dovizioso che fa registrare il 14° tempo (1'59"740) e dovrà passare dal Q1.

