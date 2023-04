MotoGp Argentina 2023: la gara in diretta. Segui il live

Roma, 2 aprile 2023 – MotoGp, Gran premio di Argentina, la gara in diretta.

Ieri Brad Binder ha vinto la sprint. Il sudafricano, in sella a una Ktm, ha preceduto le Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini. Quarto posto per Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha, che si è lasciato alle spalle altre due Ducati, quella dello spagnolo Alex Marquez, autore della pole position nelle qualifiche, e quella del leader iridato e campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia. Settimo posto per l'Aprilia con lo spagnolo Maverick Vinales.