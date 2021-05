Rafa Nadal (nella foto) approda nei quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il campione spagnolo, testa di serie numero 1, ha superato agli ottavi il qualificato australiano Alexei Popyrin per 6-3 6-3. Eliminato negli ottavi, invece, il russo Daniil Medvedev, seconda forza del seeding, che si e’ arreso per 6-4 6-7(2) 6-1 al cileno Cristian Garin, numero 16 del tabellone. Anche Dominic Thiem e Alexander Bublik approdano ai quarti: l’austriaco, terza testa di serie, si è imposto suAlex De Minaur per 7-6(7) 6-4 mentre il kazako si è imposto su Aslan Karatsevper 6-4 6-3.

Avanza dopo una grande prova anche Matteo Berrettini. L’azzurro, numero 10 del mondo e ottava testa di serie, ha superato l’argentino Federico Delbonis, numero 77 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 in un’ora e 38 minuti.