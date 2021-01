Dopo gli ‘slalom’ e i focolai di Covid-19 che hanno costretto ad aggiustare i calendari della Coppa del mondo maschile, oggi e domani saranno due giornate di gare per il Circo bianco. Le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, Slovenia, per due slalom giganti. I riflettori sono puntati in particolare su Marta Bassino (nella foto) e Federica Brignone. La prima, 24 anni di Borgo San Dalmazzo, ha vinto a Soelden e Courchevel, per Fede invece due secondi posti sin qui. Si inizia alle 11 con la prima manche (seconda alle 14), domani alle 9,15 (seconda alle 12,15).

Fine settimana dedicato allo slalom speciale per la Coppa del mondo maschile, a Flachau, Austria, dopo gli annullamenti e spostamenti tra Wengen e Kitzbuhel. C’è grande attesa per Alex Vinatzer reduce dall’inforcata di Adelboden. Si parte oggi alle 9,30 (seconda manche 12,30), domani alle 10,30 (seconda manche alle 12,45).