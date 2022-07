Djokovic: "Us Open? Io vorrei giocarli"

"Se mi sarà permesso, sarò a New York. Altrimenti non è la fine del mondo". Novak Djokovic non si sbilancia ancora sulla sua presenza agli Us Open. Oggi il serbo non potrebbe entrare negli States perché non vaccinato contro il Covid. "Sono un tennista professionista e voglio andare dovunque possa giocare. La politica non mi interessa. Ho le mie opinioni e quello che voglio è che tutti abbiano la libertà di scegliere ciò che è meglio per loro", ha detto Nole, che è stato espulso dall‘Australia prima di giocare il primo Slam a Melbourne. "Ovviamente non è stata piacevole da vivere. Molte persone pensano ancora che abbia provato a forzare il mio ingresso in Australia senza permesso, ma non è vero e l‘ho dimostrato in tribunale".