Tottenham, esonerato Stellini. L’ex vice di Conte licenziato dopo la disfatta contro il Newcastle

Londra, 24 aprile 2023 – Dopo Antonio Conte anche Cristian Stellini divorzia con il Tottenham. Il tecnico italiano è stato esonerato dopo la pesantissima sconfitta incassata ieri in casa del Newcastle. Un 1-6 che il presidente degli Spurs, Daniel Levy, definisce "del tutto inaccettabile" in apertura del comunicato con cui il club informa del licenziamento dell'ex vice di Conte.

"E' stato devastante assistere alla partita di ieri. Sono tante le ragioni da esaminare per capire cosa sia successo, ma io, i dirigenti, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci le colpe. Alla fine la responsabilità è mia", dice Levy che poi aggiunge: "Cristian lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. Stellini è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff si sono comportati durante un periodo così impegnativo. Auguriamo ogni bene a lui e al suo staff. Ryan Mason assumerà le funzioni di capo allenatore con effetto immediato. Ryan conosce bene il club e i giocatori".

Dopo la disfatta contro il Newcastle, erano immediatamente arrivate le scuse di Stellini: "Il nostro inizio di partita è stato davvero inaccettabile e non posso fare altro che scusarmi con tutti. Dobbiamo riprendere fiato e cercare di analizzare il tutto razionalmente per capire cosa è successo. Prima chiediamo scusa e poi cerchiamo di capire, i primi 25 minuti sono stati davvero pessimi. Abbiamo cambiato sistema giocando a quattro in difesa, se è stato un errore, l'errore è mio".