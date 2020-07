Emozioni a non finire nella penultima giornata di Serie B. Con Benevento (i giallorossi cadono in casa 1-0 con il Chievo; i Clivensi entrano in zona play-off) e Crotone (1-0 sul Frosinone) già promosse in Serie A, restano in ballo solo la zona play-off e quella play-out. Lo Spezia, già sicuro degli spareggi promozione, non va oltre lo 0-0 con la Virtus Entella (gli uomini di Boscaglia portano a casa la salvezza) e consente al Pordenone (1-1 con la Salernitana) di restare in corsa per il terzo posto. Da ricordare che il gradino più basso del podio dà il vantaggio del campo nella finale play-off.



Il Cittadella si aggiudica 1-0 il derby veneto con il Venezia e mette fine a una striscia di cinque sconfitte consecutive. Il gol di Proia al 93’ permette agli uomini di Venturato di agguantare la quinta posizione. Al contrario, gli arancioneroverdi dovranno guadagnarsi la salvezza negli ultimi 90 minuti. Colpaccio in ottica spareggi promozione del Pisa. I nerazzurri hanno la meglio sull’Ascoli 1-0 (Siega match winner) e si prendono il 7° posto.



Clamorosa la caduta casalinga dell’Empoli. Gli uomini di Marino si fanno asfaltare 5-1 dal Cosenza e scivolano in decima posizione. Altresì, i Lupi della Sila approfittano della sconfitta della Juve Stabia (la Cremonese espugna 2-1 il “Menti” e si salva) per scavalcare in classifica proprio le Vespe e portarsi in zona play-out. Venerdì si scontreranno calabresi e campani: chi perde saluterà la Serie B.



Tre punti d’oro in chiave salvezza per il Pescara. Gli abruzzesi, grazie al guizzo di Maniero, superano il già retrocesso Livorno e continuano a sperare nella salvezza diretta. Exploit esterno del Trapani sul campo del Perugia. I siciliani, con questi tre punti, si regalano la possibilità di combattere ancora per evitare la retrocessione diretta. Il ko, invece, rende complicata la vita agli uomini di Oddo: nell’ultimo turno il Grifone incrocerà i tacchetti con il Venezia, impelagata anch’essa nella lotta per evitare gli spareggi per non retrocedere in Serie C.





Serie B, 37esima giornata



Benevento-Chievo 0-1 10’ Garritano



Cittadella-Venezia 1-0 93’ Proia



Crotone-Frosinone 1-0 80’ Gomelt



Empoli-Cosenza 1-5 5’ Bittante, 12’ e 80’ Riviere, 32’ Carretta, 63’ Baez, 67’ La Mantia (E)



Juve Stabia-Cremonese 1-2 9’ e 85’ Ciofani, 96’ Rossi (JS)



Perugia-Trapani 1-2 23’ Grillo (T), 26’ Falcinelli (P), 92’ Luperini (T)



Pescara-Livorno 1-0 52’ Maniero



Pisa-Ascoli 1-0 45’ Siega



Pordenone-Salernitana 1-1 18’ rig. Burrai (P), 26’ rig. Di Tacchio (S)



Spezia-Virtus Entella 0-0









Classifica



Benevento* 83; Crotone* 68; Spezia 58; Pordenone 57; Cittadella 55; Chievo, Pisa e Frosinone 53; Salernitana 52; Empoli 51; Virtus Entella e Cremonese 48; Venezia 47; Ascoli 46; Perugia e Pescara 45; Cosenza 43; Juve Stabia e Trapani** 41; Livorno*** 21



*promossa in Serie A; ** due punti di penalizzazione; *** retrocesso in Serie C