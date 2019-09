Bologna, 20 settembre 2019 – Cagliari-Genoa aprirà questa sera alle 20.45 il quarto turno di Serie A. Domani invece scenderanno in campo le prime big, tra cui Inter e Milan che si sfideranno nel tanto atteso derby di Milano. La Juventus, reduce dal pareggio di Champions League contro l’Atletico Madrid, ospiterà invece allo Stadium il Verona. Domenica sarà il turno di una super Roma in grande forma, che affronterà in trasferta un’altra squadra fin qui sorprendente: il Bologna. Il Napoli farà visita al Lecce, mentre Lazio-Parma chiuderà il turno.

Cagliari-Genoa

Il primo match di questa quarta giornata è quello tra Cagliari e Genoa, che si affronteranno in Sardegna stasera alle 20.45.

Segui la diretta

Formazioni ufficiali

La formazione del Cagliari

La formazione del Genoa

La giornata di domani sarà aperta da Udinese-Brescia alle 15, mentre tre ore dopo ci sarà il fischio d’inizio di Juventus-Verona. I bianconeri dovranno riscattare il pareggio subito all’ultimo minuto contro l’Atletico Madrid, cercando di capire se sarà necessario il turnover oppure no. Alle 20.45 invece il derby di Milano: la squadra di Conte sulla carta dovrebbe essere favorita, ma tutti conosciamo come funzionano i derby, che sono partite a sé e non conoscono classifiche o divari tecnici. Ci sarà da divertirsi.

Il lunch match di domenica sarà quello tra Sassuolo e Spal, che all’ultima ha battuto in casa la Lazio. Tre i match in contemporanea alle 15: la Roma sarà impegnata a Bologna in quella che si prospetta una partita ricca di gol, mentre il Napoli delle seconde linee affronterà il Lecce al via del mare. Si giocherà anche Sampdoria-Torino. Interessante partita anche alle 18.00, tra Atalanta e Fiorentina. I nerazzurri devono rialzarsi dopo la pesante batosta subita in Champions League, ma avranno di fronte un avversario che gioca molto bene e che sabato scorso contro la Juventus forse meritava i tre punti. Chiude la giornata un’altra delusa europea, la Lazio, che ospita all’Olimpico il Parma. Dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, gli uomini di Inzaghi non possono più sbagliare.