Roma, 30 marzo 2019 - Dopo l'anticipo di ieri sera della 29esima giornata di Serie A, che ha visto il Cagliari vincere al Bentegodi con un netto 3-0, spingendo ulteriormente verso la B il Chievo Verona, oggi la massima serie propone altri tre match. Alle 15 Udinese-Genoa apre il sabato calcistico, che continuerà con Juventus-Empoli alle 18, per concludersi alle 20.30 con il big match di Genova tra Sampdoria e Milan.

Allo stadio Friuli Dacia Arena arriva il Geona, una diretta concorrente. Sfida difficile, ma friulani sono troppo vicini alla zona critica per fare calcoli, lo sa bene il neo-tecnico Igor Tudor, che si aspetta di vedere un'Udinese aggressiva e compatta: "Sono focalizzato solo sulla squadra e sull'ottenere una vittoria". Anche Cesare Prandelli, tecnico dei grifoni, sebbene la classifica sia migliore, tiene sul'attenti i suoi: "Sarà uno scontro diretto. Vogliamo ripetere la prestazione contro la Juve e fare punti", e senza pensare che dopo ci sarà l'Inter.

Di seguito scendono in campo Juventus ed Empoli. La Signora riparte, dopo la sosta della Nazionale, e il ko di Genova, alla rincorsa del suo ottavo scudetto consecutivo, ma lo fa senza Cristiano Ronaldo. Anche se Allegri vuole evitare una figuraccia come contro i grifoni, non può rischiare il portoghese, inforunatori in nazionale, che già è dunque in forte dubbio per l'Ajax ai quarti di Champions. Quindi l'attacco sarà sulle spalle di Mandzukic e Dybala, con un Bernardeschi che contro l'Atletico Madrid ha fatto vedere cose davvero straordinarie. L'Empoli invece si presenta alla gara forte della formazione che ha batttuto il Frosinone, e deciso a restistere alla corrazzata bianconera.

Infine in serata il Milan di Gattuso approda a Marassi, sponda blucerchiata. La Samp, distratta dalle voci di un probabile passaggio di proprietà da Ferrero a un gruppo rappresentato dall'ex Gianluca Vialli, dovrà fare i conti con l'emergenza: i problemi fisici di Ekdal e Ronaldo Vieira portano alla scelta praticamente obbligata di Jankto, mentre Praet sarà il regista. In attacco ballottaggio tra Gabbiadini e Defrel per fare coppia con Quagliarella.

Nella prima partita post derby il Milan cerca chiaramente un riscatto, e Gattuso non pensa al proprio futuro: "Il mio futuro lo saprete tra due mesi. Il mio futuro non è la priorità, non penso al mio contratto, ma solo a raggiungere il nostro obiettivo. Non penso a me. Tra due mesi saprete cosa penso, per ora sono focalizzato solo sul mio lavoro". Ringhio conferma la difesa, con Calabria e Rodriguez sugli esterni, mentre Romagnoli e Musacchio saranno i centrali. In mediana, spazio a Biglia e Bakayoko, con Kessie e Paquetà inizialmente in panchina. Calhanoglu a centrocampo, e Castillejo in attacco assieme a Suso e Piatek.

Udinese-Genoa, segui la diretta dalle ore 15.30.

Probabili formazioni

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger, De Maio, Ekong, Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul. Allenatore: Tudor.

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Lapadula, Kouamè. Allenatore: Prandelli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

In tv il match sarà trasmesso da Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. In streaming sulla piattaforma Skygo.



Juventus-Empoli, segui la diretta dalle ore ore 18.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: La Penna di Roma.

In tv il match sarà trasmesso da Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.



Sampdoria-Milan, segui la diretta dalle ore 20.30.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Beresyznski, Colley, Andersen, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Orsato di Schio.

In tv il match sarà trasmesso su DAZN.