Serie A, ecco il programma della 35esima e 36esima giornata

Milano, 28 aprile 2023 - Dopo lo spostamento a domenica alle 15 di Napoli-Salernitana, sfida che potrebbe diventare il primo match point scudetto per i partenopei, e il conseguente slittamento di Udinese-Napoli a giovedì 4 maggio alle 20:45 e quello di Udinese-Sampdoria a lunedì 8 maggio alle 18:30, è stato comunicato il programma della 35esima e 36esima giornata di Serie A . La 35esima comincerà venerdì 12 maggio con Lazio-Lecce alle 20:45. Tre partite sabato: Salernitana-Atalanta alle 15, Spezia-Milan alle 18 e Inter-Sassuolo in serata. Domenica all`ora di pranzo Hellas Verona-Torino, cui seguiranno Fiorentina-Udinese e Monza-Napoli alle 15. Alle 18 Bologna-Roma e in serata Juventus-Cremonese. Si chiude lunedì con Sampdoria-Empoli per poi passare ai ritorni delle semifinali europee. Martedì 16 maggio Milano, e non solo, si fermerà per Inter-Milan, ritorno della semifinale di Champions, mentre giovedì alle 21 si giocheranno Siviglia-Juventus, Bayer Leverkusen-Roma e Basilea-Fiorentina di Europa e Conference League.Nemmeno un attimo di pausa e venerdì 19 maggio comincerà la 36esima giornata con Sassuolo-Monza alle 20:45. Sabato Cremonese-Bologna alle 18, Atalanta-Hellas Verona a seguire e Milan-Sampdoria in serata. Domenica alle 12:30 Lecce-Spezia, poi alle 15 Torino-Fiorentina. Alle 18 è in programma Napoli-Inter mentre all`ora di cena scenderanno in campo Udinese e Lazio. Lunedì Roma-Salernitana ed Empoli-Juventus.

Il programma della 35esima giornata

Lazio-Lecce, venerdì 12 maggio 20:45 (diretta tv su Dazn e Sky) Salernitana-Atalanta, sabato 13 maggio ore 15 (diretta tv su Dazn) Spezia-Milan, sabato 13 maggio ore 18 (diretta tv su Dazn) Inter-Sassuolo, sabato 13 maggio ore 20:45 (diretta tv su Dazn e Sky) Verona-Torino, domenica 14 maggio ore 12:30 (diretta tv su Dazn e Sky) Fiorentina-Udinese, domenica 14 maggio ore 15 (diretta tv su Dazn) Monza-Napoli, domenica 14 maggio ore 15 (diretta tv su Dazn) Bologna-Roma, domenica 14 maggio ore 18 (diretta tv su Dazn) Juventus-Cremonese, domenica 14 maggio ore 20:45 (diretta tv su Dazn) Sampdoria-Empoli, lunedì 15 maggio ore 20:45 (diretta tv su Dazn)

Il programma della 36esima giornata

Sassuolo-Monza, venerdì 19 maggio ore 20:45 (diretta tv su Dazn e Sky) Cremonese-Bologna, sabato 20 maggio ore 15 (diretta tv su Dazn) Atalanta-Verona, sabato 20 maggio ore 18 (diretta tv su Dazn) Milan-Sampdoria, sabato 20 maggio ore 20:45 (diretta tv su Dazn e Sky) Lecce-Spezia, domenica 21 maggio ore 12:30 (diretta tv su Dazn e Sky) Torino-Fiorentina, domenica 21 maggio ore 15 (diretta tv su Dazn) Napoli-Inter, domenica 21 maggio ore 18 (diretta tv su Dazn) Udinese-Lazio, domenica 21 maggio ore 20:45 (diretta tv su Dazn) Roma-Salernitana lunedì 21 maggio ore 18:30* (diretta tv su Dazn) Empoli-Juventus, lunedì 21 maggio ore 20:45* (diretta tv su Dazn)

*In caso di eliminazione della Juventus dall'Europa League, la Roma giocherà lunedì alle 20:45, con Empoli-Juventus spostata al 23 maggio alle 20:45

