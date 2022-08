Lazio, ecco Maximiano e Provedel. Ma le gerarchie non sono ancora stabilite

Roma, 9 agosto 2022 - Sembrava l'estate di calciomercato più difficile per la Lazio , arrivata all'inizio del mese di luglio senza i due portieri della prima squadra e con una difesa totalmente da rifare. Ma Tare e Lotito hanno rimesso insieme tutti i pezzi del puzzle costruendo una squadra completa e competitiva che si prepara adesso per l'esordio in campionato. Maurizio Sarri sta ancora studiando i suoi nuovi giocatori e le gerarchie non sono ancora definite, a partire dalla porta.

Porta blindata

L'idea iniziale della Lazio era quella di puntare sull'infortunato Carnesecchi e attenderlo, dando così il timone a Pepe Reina che però ha deciso di lasciare la capitale un anno prima della naturale scadenza del suo contratto. Con una porta totalmente da rifare i biancocelesti si sono affidati a Maximiano , portiere ricercato anche da altre big italiane. Accanto a lui negli ultimi giorni è arrivato Provedel dallo Spezia dopo un lunghissimo corteggiamento che è servito ai liguri per prendere tempo e cercare un nuovo titolare. Sarri sta cercando di mettere insieme l'undici ideale per affrontare la stagione ed entrambi i portieri sono chiamati a un grande test.

Due titolari

Almeno sulla carta a scendere in campo dal primo minuto con regolarità dovrebbe essere Maximiano , ma in realtà la situazione è molto più complessa. I preparatori dei portieri della Lazio non sono ancora pienamente convinti delle sue abilità tra i pali (mentre è pienamente promosso per quanto riguarda la costruzione dal basso) e per questo motivo potrebbe servirgli più tempo del previsto per adattarsi alla Serie A e alle richieste di Sarri . Non è da escludere quindi che almeno all'inizio possa trovare più spazio Provedel , oppure che i due siano considerati entrambi titolari.

