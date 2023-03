Cile, portiere segna dalla sua area. Il colpo di genio, da record, di Leandro Requena

Il portiere argentino Leandro Requena del Cobresal festeggiato dopo il gol record

Santiago del Cile, 22 marzo 2023 - Un calcio di rinvio del portiere finisce nella rete avversaria, ed è record in Cile. Il gol beffa più incredibile, e anche il più oltraggioso della storia, scrive la Cnn, è stato realizzato da Leandro Requena, ultimo uomo argentino del Cobresal, nella sfida contro il Colo Colo, formazione di Santiago del Cile.

Requena, mentre la sua squadra stava già vincendo 2-0 (Match finito 3-1), ha avuto la prontezza di vedere il portiere avversario fuori dai pali, distratto da un momento di stanca del match. Ed ecco il genio, Requena con la palla in mano a fine di un'azione avversaria, ha aspettato che si allontanasse l'attaccante del Colo Colo, ed appena questi si è girato, ed avendo visto l'altro numero uno troppo avanti, ha scagliato una bordata dalla sua area piccola, sorprendendo tutti.

Leandro Requena. De arco a arco y con complicidad de su colega. pic.twitter.com/WD2Ma2m0yH — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 19, 2023

E il più sorpreso è stato Brayan Cortés, portiere della formazione della capitale, che spintosi troppo fuori dalla porta, al 77' ha visto il pallone scagliato da Requena rimbalzare davanti a lui e superarlo, per poi adagiarsi lentamente oltre la riga di porta, bianca del gol. Come in una comica: la palla rotola beffarda lentamente verso la rete, inseguita da ultimo uomo, che inciampa anche, e difensori avverrsari disperati.

Secondo i calcoli di TNT Sports Chile Requena ha fatto gol da una distanza di 101 metri, un record ratificato dal Guinness dei Primati, che annulla i 96,01 metri di Tom King fatti nel 2021 nella quarta categoria inglese, in Newport-Cheltenham Town.