Milano, 13 settembre 2021- Il Milan può finalmente riabbracciare Olivier Giroud: il giocatore era risultato negativo al test per il coronavirus qualche giorno fa e oggi finalmente è ritornato ad allenarsi assieme ai suoi compagni. Ad agevolare l'attaccante ci ha pensato la sosta per le nazionali, una pausa che gli ha permesso di saltare soltanto la partita contro la Lazio. Da oggi sarà di nuovo a disposizione di Stefano Pioli e potrà essere schierato in Champions League.

Il grande ritorno

La sua assenza poteva pesare tantissimo sulla rosa del Milan: dal suo arrivo in Italia infatti Giroud ha avuto un ottimo impatto, diventando un grande punto di riferimento in attacco in assenza di Zlatan Ibrahimovic. La sua esperienza può fare la differenza soprattutto in campo internazionale e di sicuro con un giocatore come lui anche i giovani possono fare il salto di qualità tanto atteso. Il Covid poteva essere un grande ostacolo per questo campionato, ma per fortuna il francese ha recuperato in breve tempo e non è stato costretto a un lungo stop. Dopo il test negativo ha ricevuto il via libera e da oggi è nuovamente arruolabile.

Pronto in vista del Liverpool

Giroud non mancherà al primo appuntamento importante della stagione, ossia l'esordio in Champions League. Oggi l'attaccante si è allenato per la prima volta in gruppo e ha recuperato pienamente la condizione fisica. Il Covid per fortuna non ha avuto strascichi e Pioli potrà convocarlo in vista della partita contro il Liverpool, dove lui potrà essere una delle armi più importanti a disposizione del Milan. Giroud infatti conosce molto bene il palcoscenico europeo e soprattutto i Reds che sono stati suoi rivali quando indossava le maglie di Arsenal e Chelsea.

