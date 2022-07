Mercato Serie A: la Lazio monitora Mertens. C'è la Juve per Paredes

Bologna, 24 luglio 2022- Gli intrighi di calciomercato sono più fitti che mai, anche in questa domenica calda e afosa di luglio. Tutte le squadre hanno quasi concluso gli impegni della pre-season e resta soltanto il calciomercato nei pensieri delle società. Potrebbero esserci interessanti manovre a parametro zero, come nel caso di Dries Mertens diretto verso la Lazio del suo ex maestro Maurizio Sarri. E poi c'è la Juventus a caccia degli ultimi rinforzi, sempre attenta sulle mosse di Paredes.

Tutte le trattative più interessanti di oggi

Aurelio De Laurentiis ha annunciato la separazione definitiva tra il Napoli e Dries Mertens che non ha accettato il rinnovo di contratto. Il recordman azzurro è adesso senza squadra e fa gola alla Lazio, alla ricerca di un profilo d'esperienza per l'attacco: lì il belga ritroverebbe Sarri, figura molto gradita, ma non c'è ancora stato un contatto concreto. Dall'altra parte i partenopei vogliono rimpiazzarlo puntando sulla gioventù di Giacomo Raspadori: il giocatore ha già detto di sì al Napoli ma manca l'accordo con il Sassuolo che chiede circa 30 milioni di euro. La Juventus lavora ancora per il colpo Paredes, uno dei nomi più graditi per il centrocampo. L'argentino è ai margini del progetto del PSG e potrebbe accettare di cominciare una nuova avventura, ma i bianconeri dovrebbero prima sfoltire il centrocampo liberandosi di qualche esubero. Per l'attacco invece la società lavora al ritorno di Morata, ma accontentare l'Atletico Madrid non sarà semplice. Sul fronte Milan invece tiene banco la questione Maldini jr.: Daniel era a un passo dal vestire la maglia del Verona ma tutto è saltato e adesso sembra vicino allo Spezia che però si prende il suo tempo per riflettere.

