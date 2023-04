Ligue 1, il Psg stende il Lens. Il Marsiglia sale al secondo posto

Il Paris Saint Germain procede spedito verso l'undicesimo titolo della propria storia. I parigini hanno conquistato i tre punti nel fine settimana della 31^ giornata di Ligue 1, dopo aver sconfitto il Lens terzo in classifica. Giornata positiva, a maggior ragione, per l'Olympique Marsiglia, che ha steso il Troyes e si è ripreso momentaneamente il secondo posto.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Paris Saint Germain attende l'aritmetica per festeggiare la vittoria del campionato in Francia. Il gap dall'Olympique Marsiglia, oggi prima inseguitrice, è di otto punti, quando si è appena concluso il 31^ turno della Ligue 1. La squadra di Christophe Galtier ha battuto il Lens per 3-1, grazie ai gol di Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vitinha, che sono stati più che sufficienti per stendere la terza in classifica. L'OM ha infatti sfruttato al meglio l'occasione per portarsi in seconda piazza, con una vittoria per 3-1 sul Troyes che concede per il momento la qualificazione diretta ai marsigliesi per la prossima Uefa Champions League. A decidere il match è stato l'altro Vitinha, con una doppietta, e l'ex Roma Cengiz Under; inutile il gol nel finale di Samba Baldé. Attenzione, però, a dare per escluso da questa bagarre il Monaco. I monegaschi hanno prevalso sul Lorient, anche loro con il punteggio di 3-1, e restano pienamente in corsa per insidiare il secondo posto a tre lunghezze di distanza. Più staccato, invece, il Lille, che ha comunque conquistato i tre punti in casa contro il Montpellier in un 2-1 firmato da Sylla, David e Cabella. Nelle altre partite di giornata, il Lione ha espugnato il campo del Tolosa, mentre il Rennes ha ribaltato il Reims con un rotondo 3-0. Bene l'Auxerre che ha sconfitto il Nantes e il Brest che ha battuto il Nizza di misura.

Risultati Ligue 1 giornata 31

Tolosa - Lione 1-2 34' Alexandre Lacazette (R), 37' Zakaria Aboukhlal, 88' Logan Costa (AU)

Rennes - Reims 3-0 9', 19' Jeremy Doku, 68' Arthur Theate

Paris Saint Germain - Lens 3-1 31' Kylian Mbappé, 37' Vitinha, 40' Lionel Messi, 60' Przemyslaw Frankowski (R)

Lille - Montpellier 2-1 24' Issiaga Sylla, 70' Jonathan David, 72' Remy Cabella

Auxerre - Nantes 2-1 5' Jubal, 43' Nuno da Costa, 55' Mostafa Mohamed

Brest - Nizza 1-0 12' Jeremy Le Douaron

Clermont - Angers 2-1 28' Adrien Hunou, 33' Grejohn Kyei (R), 39' Muhammed Cham (R)

Racing Strasburgo - Ajaccio 3-1 26' Kevin Gameiro (R), 71' Habib Diarra, 76' Mickael Barreto, 89' Yuito Suzuki

Monaco - Lorient 3-1 14' Krepin Diatta, 27' Aleksandr Golovin, 55' Kevin Volland, 86' Ibrahima Koné (R)

Olympique Marsiglia - Troyes 3-1 2' Vitinha, 40' Cengiz Under, 64' Vitinha, 90+1' Mama Samba Baldé

Classifica Ligue 1 giornata 31

Paris Saint Germain 72, Olympique Marsiglia 64, Lens 63, Monaco 61, Lille 55, Rennes 53, Lione 50, Reims 47, Nizza 45, Lorient 45, Clermont 43, Tolosa 38, Montpellier 37, Auxerre 32, Nantes 31, Brest 31, Racing Strasburgo 29, Troyes 21, Ajaccio 21, Angers 14.

Leggi anche: Juve k.o, a Reggio vince il Sassuolo