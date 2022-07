Lazio, per Vecino c'è l'accordo. Ma prima serve vendere

Roma, 25 luglio 2022-La Lazio è molto vicina a chiudere un altro colpo in questa estate di massiccio calciomercato. Alla corte di Maurizio Sarri potrebbe approdare presto Matias Vecino, giocatore in uscita dall'Inter a parametro zero dopo essere finito ai margini del progetto. Dall'inizio del mese di luglio è senza contratto e i biancocelesti hanno cominciato a corteggiarlo fin da subito, ma per accoglierlo in rosa prima dovranno vendere qualche esubero.

C'è l'accordo con il giocatore

Per quanto riguarda il gradimento di Vecino non esiste nessun problema: il giocatore sarebbe contento di restare in Serie A e indossare la maglia della Lazio e ha subito trovato l'accordo con la sua nuova squadra. Si parla di un contratto triennale da due milioni di euro a stagione, anche se nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri con l'entourage per limare gli ultimissimi dettagli. Il desiderio del centrocampista è quello di ritrovare Sarri come allenatore e per questo ha declinato diverse proposte provenienti dall'estero per sposare la causa biancoceleste.

Prima gli esuberi

Ma probabilmente ci sarà ancora da attendere prima di ufficializzare l'arrivo di Vecino. In particolare la Lazio vorrebbe chiudere alcune pratiche sul fronte delle cessioni: i prossimi giocatori a partire saranno Akpa Akpro e Kiyine e prima di compiere ulteriori mosse Tare e Lotito vorrebbero trovare una sistemazione e alleggerirsi dei loro ingaggi. Non sarò semplice, dato che non ci sono ancora offerte ufficiali ed è possibile che, se la situazione dovesse andare avanti ancora per molto tempo, la società decida comunque di ufficializzare Vecino facendo un piccolo sforzo economico.

