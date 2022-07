Lazio, fumata bianca per Romagnoli: raggiunto l'accordo sull'ingaggio

Roma, 4 luglio 2022- Si sbloccano finalmente i nuovi colpi per la Lazio. Il nome più inseguito di questa estate è quello di Alessio Romagnoli che da pochi giorni ha ufficialmente salutato il Milan a parametro zero. Nonostante la volontà del difensore di cominciare una nuova avventura in biancoceleste le due parti non avevano trovato ancora un accordo per quanto riguarda l'ingaggio, ma tutto sembra essere risolto ed è solo questione di ore prima dell'annuncio del trasferimento.

Accordo raggiunto

Dopo una lunghissima trattativa la Lazio e Romagnoli hanno finalmente trovato un accordo sullo stipendio. Lotito ha assecondato le richieste del difensore proponendogli un quinquennale con opzione per il terzo anno a 2.8 milioni a stagione più bonus. Fra le promesse del numero uno biancoceleste c'è anche quella di un posto come dirigente quando il giocatore deciderà di ritirarsi, un'idea che non è del tutto campata in aria dato che a Formello c'è aria di novità anche ai vertici della società. Dopo 14 anni infatti potrebbe terminare con questo calciomercato l'era di Igli Tare, e il nuovo uomo di fiducia del presidente potrebbe essere l'ultimo arrivato Angelo Fabiani.

Una presentazione lampo

Decisivo è stato l'incontro avvenuto sabato scorso e che ha ufficialmente rispedito al mittente la proposta del Fulham che per convincere il giocatore aveva messo sul piatto uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno. Romagnoli però ha preferito seguire il cuore e tornare alle origini, assecondando anche la sua fede calcistica. Non è ancora arrivata l'ufficialità del trasferimento ma tutti i tifosi sognano di vedere il nuovo difensore già questa sera, durante la presentazione delle maglie per la prossima stagione che avverrà a Piazza del Popolo.

Leggi anche - Barcellona, ufficiale l'accordo con Kessie fino al 2026