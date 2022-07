Lazio, cambio in corsa per il portiere: si punta tutto su Vicario

Roma, 3 luglio 2022- L'addio a sorpresa di Pepe Reina ha sconvolto gli obiettivi di calciomercato della Lazio che nel giro di pochissimi giorni si è ritrovata a virare su un nuovo obiettivo. Senza un solido numero due per la porta l'arrivo di Marco Carnesecchi sarebbe stato davvero complicato e, complice le richieste ancora troppo elevate dell'Atalanta, i biancocelesti hanno deciso di puntare tutto su Guglielmo Vicario, colpo più economico e che potrà giocare come titolare fin da subito.

Salta la trattativa con l'Atalanta

La Lazio non seguirà più la pista che porta a Carnesecchi. L'Atalanta non ha accettato di scendere a compromessi con i biancocelesti che sul piatto avevano messo un'offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus, subito rispedita al mittente. I bergamaschi continuano a chiedere 18 milioni di euro, una cifra che Lotito non vuole investire per il giovane portiere che oltretutto è anche infortunato. In più servirà un budget da riservare anche al secondo portiere dopo l'addio di Reina: servirà un profilo di esperienza al quale affidarsi di tanto in tanto durante la stagione e per questo è impensabile che la Lazio possa investire così tanto su un solo giocatore.

L'alternativa Vicario

Ecco perché nelle ultime ore ha preso sempre più quota l'ipotesi di portare Vicario alla Lazio. Le pretese economiche dell'Empoli sono nettamente inferiori a quelle della Dea, dato che i toscani hanno accettato la proposta di 13 milioni di euro più 2 di bonus. La trattativa è in fase molto avanzata, dato che tutte le parti hanno trovato un accordo soddisfacente e anche Vicario ha dato il consenso per il trasferimento i biancoceleste. Il giocatore potrebbe arrivare nella capitale addirittura domani per effettuare le visite mediche e aggregarsi subito ai nuovi compagni per la preparazione estiva.

