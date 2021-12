Roma, 25 dicembre 2021 - Francesco Acerbi è stato uno dei casi della settimana della Lazio: la sua situazione al momento è delicata al punto di tenere aperta anche una possibile partenza in questo mese di gennaio. Acerbi stesso però in un'intervista a Sky ha smentito questa eventualità dichiarando di voler rimanere in biancoceleste.

Le dichiarazioni di Acerbi

"Se il mio 2022 è alla Lazio? Certo" le sue parole, che allontanano le polemiche degli ultimi giorni. La situazione sarà comunque ancora da risolvere visti i dissapori soprattutto con la tifoseria. Si chiude per lui comunque un anno solare di grandissime soddisfazioni, con l'apice della vittoria dell'Europeo con la nazionale dove ha giocato anche alcune partite da titolare. "L'Europeo è una soddisfazione che ci porteremo dietro tutta la vita. Il pensiero di vincere un torneo del genere è fantastico, ma c'è anche il pensiero di arrivare al Mondiale: mancano tre mesi, adesso ci godiamo il Natale in famiglia" ha aggiunto.

Futuro, Lazio e Nazionale

Un pensiero anche sullo spareggio con il Portogallo. "Ora non ci penso. Ci ho pensato al sorteggio, che non è stato semplicissimo, ma siccome mancano dei mesi ci sono ancora altre partite, c'è il campionato. Quando sarà il momento avremo modo di pensarci" aggiunge Acerbi. Poi in conclusione anche una battuta sul fascino di poter andare in Inghilterra. "Ho avuto l'occasione di andarci a giocare: mi sarebbe piaciuto, perché no. È il campionato più bello, è emozionante giocarci, è sicuramente molto affascinante. Ci sarei andato volentieri".

