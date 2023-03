Italia-Ucraina Under 21: probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming

Paolo Nicolato (Ansa)

Roma, 26 marzo 2023 - Archiviato il primo test, quello contro i pari età della Serbia, deciso da una doppietta di Mulattieri, per l'Italia Under-21 è il momento di concedersi un'altra amichevole prima degli Europei di categoria, in programma dal 21 giugno all'8 luglio tra Romania e Georgia. Prima di sfidare, nell'ambito del Gruppo D, Norvegia, Svizzera e Francia, gli azzurrini proveranno a superare l'Ucraina Under-21 nella partita in programma alle 20 di lunedì 27 marzo al Granillo di Reggio Calabria.

Le probabili formazioni

Italia (3-5-2): Caprile; Carboni, Pirola, Ruggeri; Zanoli, Zapelli, Esposito, Ricci, Udogie; Colombo, Mulattieri. Allenatore: Nicolato

Ucraina (4-2-3-1): Fesyun; Roman, Didyk, Bol, Drambayev; Zhelizko, Rubchynskyi; Nazarenko, Ocheretko, Braharu; Kukharevych. Allenatore: Rotan

Orario e dove vedere la partita

Il recente mancato rinnovo del contratto tra la Rai, che aveva offerto il 50% in meno rispetto al precedente accordo e la Figc significa che le partite dell'Under 21 e della Nazionale femminile non saranno visibili in tv. Sarà quindi proprio la Federazione ad autoprodursi gli eventi: il tutto in attesa di possibili novità in caso di una sempre più probabile riorganizzazione in seno alla Rai voluta dai piani altissimi del Governo. Se ne saprà di più nei prossimi mesi. Intanto, la partita tra Italia Under-21 e Ucraina Under-21 (fischio d'inizio alle 20) sarà visibile in diretta streaming tramite dispositivi mobili come tablet, smartphone, PC e notebook sul portale ufficiale della FIGC e sui profili social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok) della Nazionale.

Qui Italia

Dopo la formazione totalmente sperimentale schierata - con buon profitto - contro la Serbia, Paolo Nicolato vuole qualche certezza in più contro l'Ucraina, una squadra che a differenza dei precedenti avversari a giugno parteciperà agli Europei (inserita nel Gruppo B insieme a Romania, Spagna e Croazia). Tra i pali è confermato Caprile, protetto da Carboni, Pirola e Ruggeri: i quinti saranno Zanoli e Udogie, con Zapelli, Esposito e Ricci in mezzo al campo, mentre le due punte saranno Colombo e Mulattieri, reduce dalla doppietta show del precedente test. Il tutto senza dimenticare gli innesti a partita in corso, che forniranno ulteriori riscontri in vista delle scelte da prendere in estate quando, va ricordato, torneranno all'ovile anche diversi elementi oggi nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Qui Ucraina

Difficile pensare solo al calcio giocato quando di mezzo c'è l'Ucraina, che in estate proverà a regalare qualche ora di spensieratezza e serenità alla sua gente grazie a una squadra di tutto rispetto. In attesa dell'evento principale, Ruslan Rotan ha intenzione di regalarsi un altro risultato di prestigio in amichevole dopo quello ottenuto contro i pari età della Danimarca: per farlo schiererà tra i pali Fesyun, protetto da Roman, Didyk, Bol e Drambayev. Davanti alla difesa agiranno Zhelizko e Rubchynskyi, mentre in rifinitura dell'unica punta Kukharevych ci saranno Nazarenko, Ocheretko e Braharu, con questi ultimi due a segno nel precedente test insieme al subentrato Sikan, decisivo all'ultimo respiro.

