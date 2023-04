Bundesliga, il Bayern Moncao di Tuchel batte il Dortmund e torna in vetta

Thomas Tuchel ha cominciato al meglio la sua avventura al Bayern Monaco. Il nuovo tecnico dei bavaresi, ingaggiato dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, ha riportato in vetta alla classifica la squadra campione in carica della Bundesliga. Sconfitto e scavalcato il Borussia Dortmund, dopo 26 partite disputate, la lotta è tutt'altro che terminata, ma il segnale lanciato ai gialloneri nello scontro diretto è importantissimo e potrebbe indirizzare l'inerzia di questo finale di stagione.

L'esito della 26^ giornata di Bundesliga

La sfida più calda della giornata, lo scontro diretto che potrebbe valere il titolo, è andato al Bayern Monaco. I bavaresi si sono imposti all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund, con il risultato di 4-2. Un match intenso e dalle grandi emozioni è stato aperto dall'autorete di Kobel, seguita dalla doppietta di Thomas Mueller e dal gol di Coman. Emre Can ha firmato il tabellino dal dischetto, mentre al 90' Donuell Malen ha fissato il risultato finale. I gialloneri incassano, così, una sconfitta molto pesante, che permette ai rivali di portarsi a +2 in testa alla classifica. Attenzione, però, anche all'Union Berlino. La squadra della capitale si trova a -2 dal BVB, grazie ai tre punti conquistati contro lo Stoccarda, che è stato demolito con un netto 3-0. In gol sono andati Sheraldo Becker, Kevin Behrens e Genki Haraguchi, autore di un autogol. Hanno rallentato, invece, le squadre in corsa in particolare per il quarto posto. Il Friburgo ha maturato un pareggio contro l'Herta Berlino, nel quale è andato in gol l'italiano Vincenzo Grifo, al quale ha risposto Jessic Ngankam; il Lipsia, nel suo caso, è crollato per 3-0 in casa contro il Mainz, in un k.o che tiene il club Red Bull a -2 dalla quarta posizione. Segno X anche per l'Eintracht di Francoforte, che è stato fermato sull'1-1 dal Bochum. In fondo alla graduatoria generale, lo Stoccarda, come detto, è finito al tappeto e resta fanalino di coda a -2 dall'Herta, che occupa la terzultima posizione; tra di loro c'è lo Schalke 04, che è stato spazzato via dal Bayer Leverkusen, vincente per 3-0 in trasferta.

Risultati Bundesliga giornata 26

Eintracht - Bochum 1-1 13' Takuma Asano, 22' Randal Kolo Muani (R)

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-3 50' Jeremie Frimpong, 61' Florian Wirtz, 90+2' Sardar Azmoun

Union Berlino - Stoccarda 3-0 51' Sheraldo Becker, 65' Kevin Behrens, 68' Genki Haraguchi (AU)

Wolfsburg - Augsburg 2-2 2' Max Arnold (AU), 32' Mergim Berisha, 83' Gian Luca Waldschmidt, 90+6' Felix Nmecha

Friburgo - Herta Berlino 1-1 52' Vincenzo Grifo, 77' Jessic Ngankam

RB Lipsia - Mainz 0-3 9' Marcus Ingvartsen, 57' Ludovic Ajorque, 67' Dominik Kohr

Bayern Monaco - Borussia Dortmund 4-2 13' Gregor Kobel (AU), 18', 23' Thomas Mueller, 50' Kingsley Coman, 72' Emre Can (R), 90' Donyell Malen

Colonia - Borussia Moenchengladbach 0-0

Werder Brema - Hoffenheim 1-2 50' Andrej Kramaric, 52' Christoph Baumgartner, 76' Amos Pieper

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 55, Borussia Dortmund 53, Union Berlino 51, Friburgo 47, RB Lipsia 45, Eintracht Francoforte 41, Bayer Leverkusen 40, Mainz 40, Wolfsburg 39, Borussia Moenchengladbach 32, Werder Brema 31, Augsburg 29, Colonia 28, Bochum 26, Hoffenheim 25, Herta Berlino 22, Schalke 04 21, Stoccarda 20 Leggi anche: Inter in crisi nera: k.o con la Fiorentina