Bundesliga, il Borussia Dortmund scavalca il Bayern e torna in vetta

Il Borussia Dortmund ha scavalcato il Bayern Monaco in vetta alla classifica, in questa 29^ giornata di Bundesliga. I gialloneri hanno sconfitto l'Eintracht Francoforte con un netto 4-0, mentre i bavaresi sono stati fermati dal Mainz, che ha teso un tiro mancino alla squadra di Thomas Tuchel, che si ritrova ora ad inseguire.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Bayern Monaco ha commesso un passo falso che può costare carissimo. In questo fine settimana, valido per la 29^ giornata del campionato tedesco, i bavaresi sono stati sorprendentemente abbattuti dal Mainz. La squadra di Thomas Tuchel è caduta in trasferta con il risultato di 3-1, firmato dai gol di Sadio Mané, Ludovic Ajorque, Leandro Barreiro e Aaron Martin. Un k.o inaspettato, ma che denota una fase di assestamento in casa Bayern che non sta andando nel migliore dei modi. Dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, arrivato più per motivi legati a vicenda extra-campo, i bavaresi sono usciti malamente dalla Uefa Champions League e anche in Bundesliga stanno faticando. Questo stop costa caro, poiché il Borussia Dortmund non è rimasto certo a guardare e, anzi, si è preso la vetta della graduatoria generale. I gialloneri di Terzic hanno demolito l'Eintracht Francoforte al Westfalenstadion, dove si sono imposti per 4-0: i gol sono stati realizzati dal giovane gioiellino Jude Bellingham, Mats Hummels e da Donyell Malen, autore di una doppietta. Questi tre punti portano il Dortmund a quota 60, a +1 dai rivali di sempre, che continueranno a dare battaglia per il Meisterschale.

Alle spalle della coppia che si contende il titolo, ci sono sempre Union Berlino e Friburgo. La squadra della capitale ha conquistato un successo prezioso in casa del Borussia Moenchengladbach, che è stato messo al tappeto di misura grazie ad un gol di Sheraldo Becker. Il gap dal Bayern Monaco è di quattro lunghezze, mentre quello sul Friburgo che insegue è di due. I brasiliani hanno avuto la meglio in scioltezza sullo Schalke 04, demolito per 4-0: Michael Gregoritsch è stato il vero protagonista del match, per via di una doppietta, aiutato da Lucas Holer e Matthias Ginter, che hanno completato il quadro dei marcatori. Per lo Schalke si tratta di una sconfitta pesante in ottica salvezza, a causa dell'attuale penultimo posto in classifica, a -3 dal quindicesimo posto.

Non sarà sicuramente felice dell'andamento di questo fine settimana il Lipsia. Il club Red Bull ha perso a Leverkusen, in casa del Bayer, che ha prevalso per 2-0 grazie alla rete di Adam Hlozek e al rigore di Nadiem Amiri. Ora il Lipsia è a -2 dal quarto posto, che significherebbe qualificazione alla fase a gironi della prossima Uefa Champions League, ed è inseguito a -4 proprio dal Leverkusen, che vuole ancora credere nella possibilità di tagliare il traguardo al quinto posto e centrare la qualificazione alla Uefa Europa League.

Scendendo in fondo alla graduatoria generale, l'Herta Berlino occupa l'ultima posizione. Il Werder Brema è stato corsaro all'Olympiastadion, dove si è imposto per 4-2. La strepitosa tripletta di Marvin Ducksch ha indirizzato la partita, seguita dai gol di Mitchell Weiser, Jessic Ngankam e dal rigore di Dodi Lukebakio. Lo Stoccarda attualmente occupa il terzultimo posto, valido per i play-out, ad una sola lunghezza dallo Schalke e a tre proprio dall'Herta, dopo il pareggio per 1-1 maturato in casa dell'Augsburg (in rete Dion Drena Beljo e Wataru Endo).

Il Bochum naviga sulla linea di galleggiamento, ma ha accusato un brutto stop per mano del Wolfsburg, che in trasferta ha dominato con un nettissimo 5-1. I marcatori della sfida sono stati Mattias Svanberg (autore di una doppietta), Jakub Kaminski, Patrick Wimmer, Moritz Broschinski e Gian Luca Waldschmidt.

Nell'ultima partita rimasta da analizzare, il Colonia ha espugnato il campo dell'Hoffenheim per 3-1, in una sfida decisa dal rigore di Florian Kainz e dalle reti di Davie Selke, oltre ai gol arrivati nei minuti di recupero realizzati da Jan Thielmann e Kasper Dolberg.

Il prossimo turno di Bundesliga

Il campionato tedesco tornerà in campo venerdì prossimo, 28 aprile, con il primo anticipo della 30^ giornata. Il Bochum e il Borussia Dortmund si affronteranno alle ore 20:30, in una partita che potrà dire tanto per la lotta al titolo di Bundes, che entra ora nella sua fase finale. Il giorno successivo, sabato 29 aprile, si disputeranno ben cinque partite in contemporanea, alle ore 15:30. L'Union Berlino ospiterà il Bayer Leverkusen, il Friburgo volerà in casa del Colonia, l'Augsburg a Francoforte per sfidare l'Eintracht, lo Stoccarda accoglierà il Borussia Moenchengladbach e, infine, il Lipsia se la vedrà contro l'Hoffenheim. Più tardi durante la giornata, lo Schalke 04 affronterà il Werder Brema. Il Bayern Monaco giocherà domenica 30 aprile contro l'Herta Berlino, mentre Wolfsburg e Mainz chiuderanno il programma con la partita delle ore 17:30.

Risultati Bundesliga giornata 29

Augsburg - Stoccarda 1-1 8' Dion Drena Beljo, 78' Wataru Endo

Hoffenheim - Colonia 1-3 18' Florian Kainz (R), 39' Davie Selke, 90+2' Jan Thielmann, 90+4' Kasper Dolberg

Bochum - Wolfsburg 1-5 10' Mattias Svanberg, 21' Jakub Kaminski, 33' Patrick Wimmer, 56' Mattias Svanberg, 68' Moritz Broschinski, 77' Gian Luca Waldschmidt

Hertha Berlino - Werder Brema 2-4 6', 27', 51' Marvin Ducksch, 63' Mitchell Weiser, 68' Jessic Ngankam, 79' Dodi Lukebakio (R)

Mainz - Bayern Monaco 3-1 29' Sadio Mané, 65' Ludovic Ajorque, 73' Leandro Barreiro, 79' Aaron Martin

Borussia Dortmund - Eintracht 4-0 19' Jude Bellingham, 24' Donyell Malen, 41' Mats Hummels, 66' Donyell Malen

Friburgo - Schalke 04 4-0 7', 35' Michael Gregoritsch, 52' Lucas Holer, 82' Matthias Ginter

Bayer Leverkusen - RB Lipsia 2-0 40' Adam Hlozek, 86' Nadiem Amiri (R)

Borussia Moenchengladbach - Union Berlino 0-1 60' Sheraldo Becker

Classifica Bundesliga giornata 29

Borussia Dortmund 60, Bayern Monaco 59, Union Berlino 55, Friburgo 53, RB Lipsia 51, Bayer Leverkusen 47, Mainz 45, Wolfsburg 43, Eintracht 42, Borussia Moenchengladbach 36, Colonia 35, Werder Brema 35, Augsburg 30, Hoffenheim 29, Bochum 27, Stoccarda 25, Schalke 04 24, Hertha 22.

Leggi anche: Juve-Napoli 0-1, decide Raspadori all'ultimo respiro