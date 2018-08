ESSEN, 12 agosto 2018 – Termina con una sconfitta il ritiro in terra teutonica per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il risultato negativo con l'Arsenal, anche il Borussia Dortmund riesce a battere i biancocelesti per 1-0 ad Essen. Ai tedeschi basta la rete di Reus dopo pochi minuti per portare a casa una vittoria che dà morale.



PRIMO TEMPO – Parte meglio il Borussia Dortmund, spinto dai tanti tifosi giunti allo Stadion Essen che hanno riempito le tribune. Dopo soli sei minuti infatti, la squadra allenata da Favre passa in vantaggio grazie alla rete di Reus. L'attaccante tedesco calcia dall'interno dell'area di rigore, trovando fortunosamente una deviazione di Radu, che beffa subito Strakosha. La Lazio però non si scompone e comincia a macinare gioco. Pochi minuti più tardi è l'ex di giornata Immobile a sfiorare il pareggio. Da due passi l'attaccante partenopeo non riesce a ribattere a rete un tiro al volo di Luis Alberto, spedendo di poco alto con la porta completamente scoperta. Al 15esimo Luis Alberto prova a sorprendere Burki con un tiro dal limite dell'area potente e angolato, ma il portiere si fa trovare pronto e respinge in angolo. Dopo un inizio scoppiettante nei primi 20 minuti, con i due portieri impegnati diverse volte, le due squadre si stabilizzano in campo. Complice anche il caldo il gioco appare più spezzettato e le occasioni latitano. Fino al 40esimo, quando ad accendere di nuovo la gara ci prova Pulisic, che con un'iniziativa personale prima mette a sedere Wallace, poi calcia in porta trovando Strakosha pronto a respingere con i piedi. È questo però l'ultimo squillo della prima frazione, che si chiude con i tedeschi in vantaggio.



SECONDO TEMPO – Come nella prima frazione è il Borussia Dortmund a cominciare più forte. La Lazio sembra avere le gambe pesanti, dopo l'intensa preparazione che l'ha vista protagonista quest'estate, e i tedeschi fanno girare meglio il pallone. La prima occasione dei secondi 45 minuti infatti capita sui piedi Dahoud, al termine di uno schema su calcio di punizione. Il tiro dal limite del fantasista dei tedeschi però, dà solo l'illusione ottica del gol, con il pallone che passa di poco alla sinistra della porta difesa da Strakosha. I ritmi sono bassi e le due squadre molto imprecise. Il match non vive di particolari accelerate e per questo i due tecnici operano diversi cambi sostituendo gran parte degli uomini in campo. Il più attivo nella Lazio è il nuovo acquisto Joaquin Correa. L'argentino fin da subito si mette in mostra e all'85esimo, dopo aver superato con un bel gesto tecnico un avversario, ha provato a sorprendere Burki con un tiro piazzato. Bene l'iniziativa, meno la conclusione, che è debole e non crea problemi all'estremo difensore dei tedeschi. È l'ultima occasione di un'amichevole sicuramente di lusso per la qualità in campo, ma che in realtà non ha regalato grandi emozioni ai presenti.