Brady punta sulla Wnba Nuovo azionista delle Las Vegas Aces

Il sette volte campione Nfl Tom Brady (nella foto), dopo aver annunciato il definitivo ritiro nel mese di febbraio, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura nella pallacanestro Wnba. Come annunciato da lui stesso sui suoi canali social, l’ex quarterback di New England e Tampa Bay ha acquisito una quota di minoranza delle Las Vegas Aces, squadra campione in carica nella Wnba.

"Il mio amore per lo sport femminile comincia da giovanissimo quando seguivo le partite delle mie sorelle, di gran lunga le migliori atlete della nostra casa" ha detto il 45enne Brady. "Ho sempre seguito lo sport femminile e ammiro il lavoro che le Aces continuano a fare per far crescere il gioco e le future generazioni di atlete. Poter contribuire a questa missione è un onore incredibile".

"Tom Brady è una vittoria non solo per noi e per la Wnba, ma per l’intero sport professionistico femminile" ha detto Mark Davis, proprietario delle Aces e anche dei Las Vegas Raiders di Nfl. "Abbiamo visto Tom a bordo campo alle nostre partite e siamo entusiasti che riconosca il valore di supportare il basket femminile e la Wnba".