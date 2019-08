Verona 6 agosto 2019 - Buone notizie dall’infermeria per l’Italia di coach Meo Sacchetti. Danilo Gallinari è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Verona, dove nella tarda serata del 3 agosto è stato operato di appendicectomia. A darne notizia è la Fip attraverso una nota stampa. Il nuovo giocatore degli Oklahoma City Thunder ha fatto ritorno nel raduno della Nazionale in corso a Verona. Da domani inizierà il percorso di recupero per tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma in programma dal 12 al 14 agosto.

Lo staff tecnico azzurro recupera una pedina preziosa anche se ci vorrà ancora una decina di giorni per vederlo agire sul parquet. Nel frattempo il resto della truppa si sta preparando all’appuntamento della Verona Basketball Cup da giovedì a sabato al PalaOlimpia. Non mancano, tuttavia, le situazioni da monitorare. E’ il caso di Marco Belinelli che sta recuperando da una serie di acciacchi e potrebbe essere in campo nell’allenamento odierno. Discorso diverso per capitan Gigi Datome che continua a svolgere sedute individuali col preparatore fisico che lo porteranno a rientrare tra gli arruolabili ma non nell’immediato.

C’è molto più scetticismo, invece, per Niccolò Melli. L’ala dei New Orleans Pelicans è out in seguito ad un intervento di pulizia al ginocchio destro che lo ha portato a non prendere parte né al raduno in Trentino né a quello in terra scaligera. Lo stesso coach Sacchetti, in tal senso, è consapevole delle chances ridotte al minimo di vedere all’opera sul parquet il nativo di Reggio Emilia durante la spedizione in Cina. Ragion per cui la presenza di Danilo Gallinari diviene fondamentale nello scacchiere tattico qualora il 'Gallo' venisse utilizzato da ala forte tattica andando a pescare altri rinforzi nella batteria degli esterni tra coloro che si stanno giocando la chance di entrare tra i dodici convocati per i prossimi Mondiali.