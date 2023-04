Ciccone positivo al Covid, a rischio il Giro d’Italia: “Botta morale molto forte”

Miglior italiano domenica alla Liegi-Bastogne-Liegi con il tredicesimo posto finale, Giulio Ciccone ora rischia di non partecipare al Giro d’Italia: l’abruzzese è stato colpito dal Covid.

La brutta notizia al risveglio dopo la grande classica del Nord: accusando sintomi lievi, il corridore della Trek è stato sottoposto dallo staff medico a un tampone che ha dato esito positivo. Immediatamente è stato applicato il protocollo che prevede un periodo di riposo per l’atleta, che verrà costantemente monitorato dal personale sanitario del suo team.

"La partecipazione di Giulio al Giro d’Italia è in stand by: una decisione in merito verrà presa dopo aver valutato il suo recupero e aver ottenuto un test Covid negativo”, fa sapere il suo team in una nota, lasciando intendere che la presenza di Ciccone alla Corsa Rosa, che tra l’altro partirà il 6 maggio proprio dalla sua regione di origine, verrà confermata o meno nell’immediata vigilia della gara.

"È una notizia che pesa come un macigno: positivo per la terza volta. Ho sintomi lievi, ma la botta morale è forte. Posso solo aspettare e vedere se è come recupero per il Giro”, l’amarezza dello scalatore abruzzese espressa sui suoi profili social.