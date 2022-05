Marcell Jacobs, infortunio: stop di 10 giorni. Salterà la tappa di Diamond League a Eugene

Roma, 23 maggio 2022 - Stop per Marcell Jacobs, per l'azzurro campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, lo staff medico della Federatletica ha prescritto 10 giorni di riposo. Salta così l'appuntamento di sabato in Diamond League, all'Hayward Field di Eugene, Oregon. La tappa che avrebbe permesso a Jacobs, primatista europeo dei 100 metri con 9"80 e dei 60 indoor con 6"41, di confrontarsi con i migliori sprinter del mondo, gli statunitensi Fred Kerley, Ronnie Baker, Kenny Bednarek e Noah Lyles, e il canadese Andre De Grasse.

Il 27enne campione delle Fiamme Oro risente di una distrazione-elongazione di primo grado, che lo cosringe nuovamente ai box dopo il virus gastrointestinale che lo aveva fermato il 7 maggio a Nairobi.

In una nota della Federatletica si legge: "Jacobs resterà a Roma dove, con il tecnico Paolo Camossi, procederà al pieno recupero in vista dei futuri appuntamenti agonistici". L'atleta così cercherà di recuperare al meglio per l'appuntametno del 9 giugno allo stadio Olimpico per il 'Goldel Gala Pietro Mennea'.