Bologna, 7 maggio 2021 – Da circa due mesi è finita la stagione dello sci alpino e, dopo un po’ di vacanza, gli atleti stanno riprendendo l’attività con la prima fase della preparazione fisica in ottica stagione 2021/2022. Tra questi Henrik Kristoffersen, che vuole riscattare una stagione sottotono: anche senza il grande rivale Hirscher, il norvegese non è riuscito a portare a casa la sfera di cristallo vinta poi da Pinturault. Ma la nuova stagione inizia con un intoppo.

Frattura astragalo

Kristoffersen si è infatti fratturato l’astragalo della caviglia sinistra dopo una sessione di motocross in Austria, lo riporta Oasport. Il norvegese dovrà stare fermo per oltre un mese e ora l’obiettivo è tornare sugli sci a metà agosto, quindi a soli due mesi dal via della Coppa del mondo. Per Kristoffersen, 65 podi totali nel circuito maggiore, sarà la stagione del riscatto, ma con questo intoppo c’è il rischio che non possa arrivare in grande forma al via della coppa dove cercherà di strappare lo scettro ad Alexis Pinturault.

