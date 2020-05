Verona, 3 maggio 2020 - Buone notizie per Federica Pellegrini e per tutti i nuotatori che si allenano al centro federale di Verona: da domani potranno riprendere gli allenamenti. Dal 4 maggio è consentita l'attività per le discipline sportive individuali all'aperto, ma le varie regioni stanno attuando delle deroghe ai centri sportivi che ospitano atleti professionisti dei vari settori.

In Emilia ad esempio le squadre di calcio potranno aprire i centri tecnici per l'attività fisica dei tesserati, senza tecnici e allenatori, mentre in Veneto il presidente Luca Zaia ha aperto la piscina di Verona dove si allena Federica Pellegrini: "Nella nuova ordinanza che parte domani - ha affermato Zaia - sono consentite le attività fisiche individuali all'interno dei confini regionali, mentre per l'attività agonistica o professionistica ci si potrà allenare a porte chiuse. Federica Pellegrini, ad esempio, se vuole potrà allenarsi".