Plan de Corones, 23 gennaio 2018 – L’Erta di Plan de Corones è di Viktoria Rebensburg. La tedesca, tornata alle gare dopo l’influenza, si è imposta nello slalom gigante altoatesino grazie ad una strepitosa seconda manche (miglior tempo assoluto) utile a scavalcare Ragnhild Mowinckel, prima a metà gara. Distacchi corti nella prima manche, comandava la norvegese con 8 centesimi su Bassino e 9 su Rebensburg, Brignone quinta a 43. Nella seconda, Brignone doma la rimonta di Worley (guadagnate undici posizioni) ma deve inchinarsi a Rebensburg che sforna il miglior tempo di manche, la Mowinckel è costretta a difendersi e alla fine è seconda di soli 2 centesimi. Pasticcia invece Bassino che chiude quarta a 88 centesimi, dietro Brignone (al 23esimo podio in carriera) terza a 66. Grandi meriti per la milanese che sotto antibiotici ha dato filo da torcere alle avversarie. Per Rebensburg si tratta del 16esimo successo in carriera.

Buona prova anche della svedese Sara Hector, quinta a 96 centesimi, davanti a Worley, che paga una brutta prima manche, a 1”91, poi Alphand a 1”93, Irene Curtoni ottava a 1”99, la svizzera Meillard nona a 2”16 e decima Holdener a 2”38. E’ caduta nella prima manche Mikaela Shiffrin per via di un banale errore sull’attacco del muro del Fornaio, lo scarpone ha toccato il terreno e l’americana è scivolata via senza possibilità di recupero. La sua leadership di Coppa del Mondo non è comunque in discussione. Per quanto riguarda le altre azzurre, Manuela Moelgg, davanti al pubblico di casa, ha chiuso al 15esimo posto, in quella che potrebbe essere stata l’ultima discesa sull’Erta. Non ha preso parte alla gara Sofia Goggia per via dei postumi della caduta di Cortina.

Classifica slalom gigante Kronplatz

1) Rebensburg 1’02”86

2) Mowinckel +0.02

3) Brignone +0.66

4) Bassino +0.88

5) Hector +0.96

6) Worley +1.91

7) Alphand +1.93

8) Curtoni +1.99

9) Meillard +2.16

10) Holdener +2.38

Classifica di specialità

1) Rebensburg 422

2) Shiffrin 385

3) Worley 370

4) Brignone 265

5) Mowinckel 231

Classifica Coppa del Mondo

1) Shiffrin 1477

2) Rebensburg 634

3) Weirather 601

4) Holdener 586

5) Goggia 570