Solden, 24 ottobre 2021 – Avvio di Coppa del mondo senza risultati di prestigio per la valanga azzurra. Sedicesima Sofia Goggia nel gigante di Solden, ottavo oggi Luca De Aliprandini, il podio è rimasto distante. In realtà, De Aliprandini non ha accumulato un distacco così elevato dalle prime posizioni, ma a causa di una serie di acciacchi fisici non ha potuto fare molto di più. L’azzurro guarda comunque con ottimismo al futuro.

Va bene così

Per De Aliprandini dolori vari tra schiena e gamba, una serie problemini che ne hanno compromesso in parte preparazione e rendimento in gara: “Il mio obiettivo è sempre stare sul podio – le sue parole dopo la gara - oggi avevo detto la top 5 ma sicuramente, per come sono andate le prime due settimane tra il dolore alla schiena e quello alla gamba sapevo di non essere al 100%. Sono arrivato ottavo, guardando il distacco non troppo lontano e per iniziare la stagione va bene così”.

