Aerei in tilt: Ducati intrappolate E il Gp d’Argentina finisce nel caos

di Riccardo Galli

"Anche solo un team con problemi ci farebbe posticipare tutto, quindi...". Quindi, visto che la logistica che seguiva (anzi doveva anticipare) il trasferimento del Motomondiale in Argentina si è inceppata, Carmelo Ezpeleta, numero uno di Dorna, la proprietaria del circo delle due ruote, ha dovuto inevitabilmente prendere la decisione più dolorosa: niente prove libere (in programma oggi) e week end del Gp di Argentina accorciato a soli due giorni.

Tutta colpa di un paio di voli aerei finiti in ritardi colossali e per di più dall’altra parte del mondo rispetto al Sudamerica. E poi, tornando al concetto messo sul piatto da Ezpeleta che sarebbe bastato un problema per un solo team, beh... le cose in Argentina hanno coinvolto un bel po’ di team. E lo stop era inevitabile. Nei container ancora in viaggio (almeno fino a ieri sera in Italia) per Termas De Rio Hondo, località nel nord dell’Argentina, logisticamente lontana da tutto e da tutti e anche da Buenos Aires, sono rimasti intrappolate Ducati, team Gresini, ma anche le Desmo del team di Valentino, il Vr46-Mooney. "E credo poi che ci siamo problemi con le gomme dei due team – ha specificato Ezpeleta – e noi dobbiamo fornire a tutti le stesse condizioni". Le cause dei voli in ritardo? Uno è finito in panne a Mombasa, in Kenya, in una tappa di trasferimento della MotoGp dall’ultimo Gp, in Indonesia con destinazione Sudamerica. Quindi ritardi e slittamenti di orari a causa della guerra in Ucraina che ha mandato in tilt una parte del traffico aereo mondiale.

Dunque come cambia il programma del Gp di Argentina? Oggi tutti ai box, e motori spenti. Così le sessioni di prove libere si svolgeranno per tutte le classi domani mattina. Ma resta il dubbio sui tempi di soluzione del guasto aereo che ha bloccato la situazione. Insomma non sono da escludere altri colpi di scena che in ogni casa ricadrebbero ’solo’ sulle libere. Le qualifiche si svolgeranno domani, con un orario di inizio posticipato: la MotoGp alle 22.05. Restano invariati gli orari delle gare di domenica: Moto3 ore 17; Moto2 ore 18.20; MotoGp ore 20.