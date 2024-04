Tutte le aziende nel padiglione 10 con Piemonte Land of Wine

Il Piemonte accoglierà i visitatori al Vinitaly all’interno del Padiglione 10, in 1.500 metri quadrati espositivi a cura di Piemonte Land of Wine (l’ente che riunisce i 14 consorzi piemontesi del vino) e con il sostegno di Regione Piemonte, Assessorato all’Agricoltura e Cibo, che rappresenta 112 aziende insieme ai consorzi di tutela e alle associazioni di produttori. Al Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino, lo scorso 4 aprile sono state presentate le novità e gli appuntamenti in Fiera e nell’occasione, Denis Pantini, responsabile di Nomisma Wine Monitor ha presentato i numeri del vino in Piemonte, ricerca realizzata da Nomisma Wine Monitor in collaborazione con Unicredit e Veronafiere. In Piemonte il vigneto si mantiene costante e rappresenta il sesto a livello italiano per estensione con 45.725 ettari con una produzione dell’88% destinata alle Dop. Cresce invece la superficie coltivata a biologico con 4.200 ettari nel 2022 e +305% dal 2012. Il Piemonte si colloca come seconda regione per valore export di vino e in cinque anni ha avuto una crescita del 19% registrando nel 2023 1 miliardo e 200 milioni. Interessante anche il dato percepito del consumatore italiano: il Piemonte emerge come la regione con i vini di maggiore qualità (in particolare per i rossi).

"L’Area Piemonte accoglie sotto un’unica egida oltre 100 aziende vitivinicole consorziate, per dare più visibilità ai produttori ed ai territori– spiega l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa –. Il Piemonte con i suoi vini eccellenti è punto di riferimento sui mercati internazional". Fra gli eventi in Fiera, domenica verrà anche annunciato il ’vitigno dell’anno 2024’, nominato dalla Regione Piemonte.