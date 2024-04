Incontri con 60 compratori nell’area incoming

Un momento clou per la presenza del Trentino nel corso del Vinitaly è l’evento in programma martedì 16 aprile nell’area incoming e dedicato ai buyer, organizzato in collaborazione con Veronafiere e coordinato da Ice-agenzia. Grazie a questa sinergia istituzionale – fanno sapere dal consorzio trentino – le aziende consorziate avranno l’opportunità di incontrare fino a 60 buyer stranieri, creando potenziali nuove partnership e opportunità di mercato.

Durante questo evento sono previste due attività: ‘Enoteca ICE’, dove le aziende presenteranno i loro prodotti di punta e un ‘Walk Around Tasting’, che consentirà loro di interagire direttamente con i buyer, presentando personalmente i loro vini e raccontando le storie e le peculiarità che li rendono unici.

In collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, sono previste, infine, anche degustazioni di grappa in abbinamento al Parmigiano Reggiano Dop, con la collaborazione del Consorzio emiliano e un focus sulla mixology. In questo ambito, esperti condivideranno storie e segreti per creare cocktail utilizzando la grappa del Trentino come ingrediente fondamentale.