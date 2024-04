In fiera anche uno stand dell’Esercito italiano

L’Esercito Italiano partecipa per la seconda volta al Vinitaly con uno stand di prodotti enogastronomici delle società licenziatarie Fonderia del Cacao, DL Caffè, Tenute Piccini e Sella&Mosca, facendo rivivere, grazie al brand ‘Esercito 1659’ alcune tradizioni alimentari che hanno segnato la storia del mondo militare. Il Cioccolato Militare dell’Esercito, prodotto dal licenziatario di cioccolato e distillati Fonderia del Cacao, è un fondente al 70% avvolto nel suo storico packaging, che ora come allora è parte integrante della “Razione K” utilizzata dai militari in attività operative. Sono anche presenti il vino ‘Rosso d’Italia – La Compagnia’delle Tenute Piccini, un blend di uve rosse tratte da diverse zone del Paese che ben rappresentano l’essenza della militarità e il vino Dimonios prodotto da Sella&Mosca dal nome dall’inno della Brigata ‘Sassari’, unità dell’Esercito Italiano fondata nel 1915 e legata alla Sardegna. Il vino è ottenuto da uve cannonau in purezza.

Si trova al Padiglione 10 Piemonte – Stand E2 F2.