Conero Docg Il carattere forte di un grande rosso nato vicino al mare

Vinitaly

Sua Maestà il Brunello Un altro anno d’oro "Il nostro brand sempre più apprezzato"

L’entusiasmo di Bindocci, presidente del Consorzio, per gli ultimi dati: sette milioni di bottiglie vendute e un + 8 per cento in Cina. E alla fiera di Verona arriva una ’corazzata’ di 135 produttori .