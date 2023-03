Bong Joon-ho, visita e degustazioni

Un regista premio Oscar alleato del Gallo Nero per la conquista di un mercato.

Lui è Bong Joon-ho, che ha diretto il film ‘Parasite’, vincitore di quattro statuette nell’edizione 2020 degli Oscar (e di altri premi al Bafta, a Cannes, ai David di Donatello): proprio nei giorni di Vinitaly sarà, con la star del cinema coreano Park Hae-il e con l’altro regista Yim Soon-rye, in visita nei territori del Chianti Classico, dove i tre assaggeranno vini e incontreranno produttori.

Motivo, la partnership che il Consorzio del Gallo Nero ha accordato al Korea Film Festival, il più importante in Europa dedicato alla cinematografia sudcoreano, in svolgimento a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile. Del resto, il mercato coreano ha raggiunto nel 2021 un valore di 5,3 miliardi di export italiano, in crescita dell’11 per cento sull’anno precedente.

E per i vini del Chianti Classico, proprio il 2021 aveva visto triplicare il volume d’affari, mentre nel 2022, a parità di volumi, è cresciuto il valore medio delle bottiglie acquistate dai consumatori sudcoreani.