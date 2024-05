A bologna. C’è una Rossa nella ’casa’ di Peroni

Aperta fino a domani a Bologna ’The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%’, spazio immersivo del premium brand di birra italiana - appartenente ad Asahi Europe & International - inaugurato in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. A seguito dell’annuncio della partnership globale di Peroni Nastro Azzurro 0.0% con Scuderia Ferrari HP lo scorso gennaio, il brand ha scelto Piazza Galvani a Bologna, per celebrare il suo primo appuntamento con una delle due gare italiane. Durante la serata di apertura è stata presentata la vettura SF 2021 in livrea 2024, con il logo Peroni, visibile al pubblico fino a domani. Ospite speciale Frédéric Vasseur, Team principal Ferrari. Presenti il Management Birra Peroni: Federico Sannella - Direttore Corporate Affairs e Viviana Manera - Direttrice Marketing Birra Peroni.