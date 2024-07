Ai Mondiali del 1962 un netto 3-0. Doppio Bulgarelli dopo il ko col Cile

Il doppio pareggio a fine 2021 contro la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, macchiato dai due fatali errori dal dischetto di Jorginho, resta impresso forse più del 3-0 che pochi mesi primi infliggemmo agli elvetici in quell’Europeo che ci vide poi trionfare a Wembley. E allora, cercando nella storia un’altra nostra vittoria contro i rossocrociati, vale la pena di tornare al 1962, ai Mondiali in Cile. Ci pensarono Mora e Bulgarelli (doppietta) ad assicurare la netta vittoria della azzurri, un 3-0 ai gironi che ci riscattò moralmente dopo la ’battaglia di Santiago’, la violentissima partita che ci vide soccombere contro la nazionale padrona di casa. L’Italia di Ferrari e Mazza, che all’esordio aveva pareggiato con la Germania, uscì dalla competizione. Ma almeno a testa alta.