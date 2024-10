Green economy e digitalizzazione: le startup innovative italiane continuano a crescere

Le startup e le piccole e medie imprese innovative continuano a crescere a un ritmo vertiginoso nel nostro Paese. Secondo l’ultimo report del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, alla fine del 2022 – l’anno più recente di cui si dispongono dati completi – si contavano ben 14.264 startup innovative attive in tutto lo Stivale. In questo scenario assume particolare importanza SMAU, che rappresenta una delle piattaforme più importanti per le startup italiane e che quest'anno si terrà a Milano tra il 29 e il 30 ottobre presso Fieramilanocity. Sarà, pertanto, una ghiotta occasione per 165 giovani imprese che avranno in questo modo l’opportunità di entrare in contatto diretto con grandi corporate, investitori e acceleratori, a cui potranno presentare le proprie soluzioni innovative e i propri progetti principali: si tratta, in sostanza, di un punto di riferimento per le tante startup nate sul nostro territorio, che potranno così proporsi come partner strategici a realtà consolidate e interessate all’innovazione. Ognuna di esse contribuisce al cambiamento e sta generando un impatto innovativo in diversi ambiti, dalle risorse umane e il benessere lavorativo alla mobilità, la salute, la sicurezza, l'agricoltura, la robotica, il consumo, la comunità e l'informatica, passando per la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, al fine di combattere il cambiamento climatico e il riscaldamento climatico. In questo contesto si inseriscono alcuni esempi virtuosi, come quello di Alphafood che, ad esempio, si distingue per la produzione di snack e superfood a base di insetti, proponendo così una valida alternativa ecologica alle proteine tradizionali. La loro innovazione, infatti, include un sistema di allevamento automatizzato, che si pone l'ambizioso obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, rendendo l’alimentazione sostenibile una scelta alla portata di tutti. Analogamente, anche Ecofund e Agricultural Production Engineering (A.P.E.) operano nel settore della sostenibilità, con soluzioni che sono focalizzate principalmente sull’energia rinnovabile e sull’agricoltura verticale. La prima è attivamente impegnata nella costruzione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, mentre la seconda offre consulenze alle imprese che intendono sviluppare sistemi di vertical farming ecologicamente ed economicamente sostenibili. Ma non è tutto, perché la sostenibilità ha numerosi risvolti e applicazioni possibili: ad esempio, Up2You e Aura System rappresentano altre due realtà che stanno completamente ridisegnando gli standard per un futuro nettamente più "green". Up2You, in particolare, è una B Corp certificata, che offre soluzioni innovazioni finalizzate ad aiutare le aziende a ridurre, misurare e compensare le emissioni di anidride carbonica, mentre Aura System sviluppa delle pareti verdi “respiranti”, che sono in grado di ridurre l’inquinamento dell’aria all’interno degli edifici, migliorando al contempo la salute fisica e mentale di chi vi lavora all'interno. A ciò si aggiunge il lavoro svolto da Amigo Srl, che si dedica all’analisi, alla previsione e alla gestione del rischio climatico: il suo compito è quello di fornire dati e indici economici nell'intento di supportare le aziende in tutti i settori chiave, a partire dall'agricoltura e dalle assicurazioni. Attraverso un approccio data-driven, Amigo aiuta i clienti a prepararsi a quelli che saranno i futuri rischi climatici, in modo tale da creare una sorta di "conoscenza" che sarà fondamentale per prendere le decisioni strategiche più resilienti alla problematica.