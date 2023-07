Viaggi in auto, ecco come sopravvivere a caldo e afa

Estate, tempo di vacanze, ma anche di caldo che sembra sempre più infernale, anno dopo anno. Sebbene l'aria condizionata in auto possa darci una mano, non è l'unica arma per contrastare l'afa. Non tutti possono vantare la fortuna di avere un garage, quindi cosa si può fare? Prima di scendere dalla vettura plancia, cruscotto e volante, dovrebbero essere protetti da un parasole riflettente pieghevole, mentre sul lunotto posteriore e sui finestrini laterali è possibile installare delle pellicole oscuranti. È poi consigliabile aprire tutte le portiere per far circolare l'aria e durante la marcia abbassare i finestrini per far uscire l'aria calda. Solo successivamente, azionare il climatizzatore. Il consiglio è quello di mantenere una differenza di temperatura con l'esterno che non superi i 6 gradi (l’ideale tra i 23 e i 25 gradi) ed è è consigliabile dirigere i bocchettoni verso la parte superiore dell'abitacolo, in modo da evitare che l'aria colpisca direttamente guidatore e passeggeri.